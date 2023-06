GCA se renforce avec Hyundai en Loire-Atlantique

Selon l’Autorité de la concurrence, le groupe GCA compte acquérir « la totalité des actions composant le capital social de la société Pacific Cars ». Détenue par Christian Digoin, dirigeant du groupe DMD, cette dernière regroupe deux concessions Hyundai à Saint-Herblain, près de Nantes, et Saint-Nazaire (44). David Gaist, président du groupe GCA, est déjà présent avec Hyundai dans la Manche (Cherbourg, Avranches, Saint-Lô) et en Bretagne (Laval, Rennes, Saint-Malo). Si l'Autorité de la concurrence donne son approbation, cela portera à huit le nombre de concessions Hyundai au sein de son groupe.

Deux groupes bien implantés dans leur périmètre respectif

Le groupe GCA vient de célébrer son trentième anniversaire. Sa première concession a vu le jour en 1993 à Cholet (49). Aujourd’hui, avec 106 concessions et 15 marques distribuées, l'opérateur rayonne dans l'ouest de la France, en Île-de-France, dans l'Est, en Corse et en Belgique. En 2022, il a vendu 32 505 véhicules neufs, 27 711 véhicules d'occasion et réalisé 1,3 milliard d’euros de chiffre d'affaires. Enfin, il emploie au total 1 600 salariés.

De son côté, le groupe familial DMD est historiquement lié à Ford depuis 1986 à Nantes. Au fil des années, plusieurs marques se sont progressivement ajoutées : Jaguar (1998), Land Rover (2001), Suzuki (2006), Hyundai (2011), MG Electric (2021), OxyGo (2021) et Fiat (2022). L’entité compte aujourd’hui 42 implantations réparties en Bretagne et Pays de la Loire. En cédant ses deux concessions Hyundai, l'opérateur sortira définitivement du réseau du constructeur.