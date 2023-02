Geely boucle une nouvelle levée de fonds pour sa marque automobile Zeekr

Le holding Geely annonce avoir orchestré avec succès une levée de fonds de série A pour Zeekr Intelligent Technology, sa nouvelle marque automobile premium plus communément appelée Zeekr. Cette levée de fonds porte sur 750 millions de dollars et rehausse la valorisation de Zeekr à 13 milliards de dollars, soit l’équivalent de Renault (hors participation dans Nissan).

Un plateau d’investisseurs de premier ordre

Cinq investisseurs ont participé au tour de table, trois actionnaires historiques, le fonds Tongshang, Xin’an Intelligent Manufacturing, et une filiale du leader mondial des batteries CATL, et deux nouveaux, Amnon Shashua, le dirigeant du spécialiste des voitures autonomes Mobileye (qui appartient au groupe Intel et qui est déjà partenaire de Zeekr), et le fonds Yuexiu Industrial, qui est le bras armé de la ville de Guangzhou.

Zeekr dispose des ressources pour financer sa croissance

Zeekr va utiliser ces nouvelles ressources financières pour renforcer ses développements technologiques et son plan d’expansion commerciale, notamment en Europe dès cette année.

« Cette levée de fonds correspond à un vote de confiance pour nos perspectives de croissance et cela permet à Zeekr d’être la dernière-née des marques de Geely à bénéficier d’une valorisation très robuste. Le holding Geely va continuer à explorer des voies pour créer de la valeur dans son portfolio de marques, en étant aussi aux avant-postes des services et des solutions de mobilité pour répondre aux attentes des clients partout dans le monde », se réjouit Daniel Donghui Li, CEO de Geely Holding Group, sans cacher son ambition.

Le très attendu SUV urbain Zeekr X à l’agenda 2023

Créée le 15 avril 2021, Zeekr a affirmé son positionnement premium et 100 % électrique en lançant le SUV 001 en octobre 2021, un modèle qui s’est déjà vendu à plus de 80 000 unités. En janvier 2023, Zeekr a débuté les premières livraisons de son van de luxe 009, doté d’une gigantesque calandre qui n’est pas sans rappeler Rolls Royce. La marque prévoit plusieurs lancements en 2023, dont un SUV urbain, Zeekr X, qui accompagnera notamment ses ambitions européennes. En 2022, Zeekr a enregistré 71 941 immatriculations, dépassant le cap des 10 000 unités lors des trois derniers mois de l’année.

