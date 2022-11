Geely confirme l’arrivée de la marque Zeekr en Europe

Le groupe automobile chinois Geely, qui compte déjà Volvo, Polestar, Lynk & Co et Lotus en Europe, annonce le lancement de la marque premium Zeekr sur ce marché en 2023.

An Conghui, président-directeur général de Zeekr et président de Geely, proche du grand patron Li Shufu, a annoncé le lancement de cette nouvelle marque en Europe, par le biais du modèle 001. Inaugurant la plateforme groupe pour véhicules électriques SEA, le crossover Zeekr 001 a connu un lancement réussi en Chine et la marque a récemment fêté la sortie des chaînes de l’usine de Hangzhou du 50 000e exemplaire en un an, prouvant que le ramp up de production avait été bien géré.

Un positionnement premium et électrique

La marque arrivera en Europe courant 2023 et distribuera deux autres modèles qui n’ont pas encore été précisés. Avec près de trois tonnes sur la balance, le 009 a peu de chance de faire partie de la sélection, même s’il est doté de la dernière génération de batteries du groupe chinois CATL, indiscutable leader mondial de ce marché. An Conghui n’a pas donné d’objectif de ventes, tout en rappelant que la marque Zeekr avait été conçue dès l’origine pour capter une partie du marché automobile premium en Europe et en Amérique du Nord. Sur le marché américain, le 009 aura sans doute des opportunités commerciales, avec sa silhouette de d’imposant et cossu MPV.

Un géant automobile en formation

La galaxie automobile Geely commence à avoir fière allure avec Volvo, Polestar, Lynk & Co, Lotus, en plein revival, Proton, une participation dans Mercedes-Benz et Aston Martin et un rapprochement de plus en plus significatif avec Renault.