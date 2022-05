Geely entre au capital de Renault Korea Motors à hauteur de 34,02 %

Renault Group et Geely Auto s’allient pour fabriquer une gamme de véhicules hybrides et thermiques en Corée du Sud. Geely entre donc au capital de Renault Korea Motors à hauteur de 34,02 % pour consolider cette alliance, même si Renault Group reste actionnaire majoritaire de cette coentreprise.

Renault Group et Geely Auto vont concevoir et fabriquer en commun une gamme de véhicules hybrides et thermiques en Corée du Sud. Les deux partenaires ont annoncé cet accord-cadre le 21 janvier dernier et poursuivent ainsi leur projet en intégrant Geely au capital de Renault Korea Motors. Le groupe chinois prend donc 34,02 % du constructeur coréen, sous la forme d’une augmentation de capital. Renault Group reste ainsi actionnaire majoritaire de ce qui devient une coentreprise avec Geely.

Geely apporte sa technologie

Les deux partenaires vont produire une gamme de véhicules hybrides et thermiques pour le marché coréen et l’exportation. Ces nouveaux modèles utiliseront la plateforme CMA de Geely et la technologie hybride du constructeur chinois. Cette gamme sera fabriquée dans l'usine de Busan et commercialisée dans le réseau de Renault Korea Motor. Les deux partenaires souhaitent gagner des parts de marché sur le marché coréen et analyser les opportunités en matière d’exportation. Pour mémoire, Geely développe de nombreuses marques en Asie et possède Volvo. Elle est également à l'origine des marques Polestar et Link&Co.