Geely rentre au capital d’Aston Martin

Insatiable Geely ! Via sa holding Zhejiang Geely Holding Group, le constructeur chinois prend une participation de 7,6 % dans le constructeur de luxe Aston Martin. Après Volvo, Mercedes-Benz, Lotus, Proton et peut-être Renault, le groupe confirme ne pas manquer d’ambition.

Le groupe Geely annonce avoir pris une participation de 7,6 % dans Aston Martin. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé, mais selon plusieurs analystes, au regard de la valorisation du constructeur de luxe, cela représente environ 70 millions d’euros.

Geely peut s’intégrer dans le processus d’électrification des voitures

« Nous étudions toutes les possibilités pour accompagner Aston Martin à mener à bien sa stratégie pour trouver une croissance durable sur le long terme et pour améliorer sa rentabilité », déclare Daniel Donghui Li, directeur général de Zhejiang Geely. Geely apportera son savoir-faire électrique à Aston Martin, cette marque sportive devant, comme les autres, faire sa mue vers ce nouveau mode de propulsion.

Aston Martin en quête de stabilité

Geely rejoint ainsi un actionnariat assez fragmenté qui réunit le fonds saoudien PIF (16,7 %), un consortium piloté par l’homme d’affaires canadien Lawrence Stroll (18,3 %) ou encore Mercedes-Benz (9,7 %). La marque est toujours à la recherche de stabilité après plusieurs changements d’actionnaires et des pertes encore importantes au premier semestre 2022 (290 millions de livres, malgré un chiffre d’affaires en hausse de 9 %). Lawrence Stroll se veut pourtant rassurant, louant les fondamentaux de la marque et le succès de sa gamme sportive (commandes déjà bouclées pour 2023) et de son nouveau SUV DBX.