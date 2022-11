Geely tisse sa toile au niveau mondial

Geely n’en finit pas de se développer au niveau mondial. Le constructeur chinois a débuté très tôt sa stratégie internationale, notamment par le rachat de Volvo dès 2010. Depuis cette acquisition importante et symbolique, Geely a poursuivi ses investissements de manière plus ou moins discrète. Ainsi, Inovev rappelle dans l’une de ses dernières études que le groupe possède 49,9 % du constructeur malaisien Proton, 51 % de la marque anglaise Lotus et 50 % de Smart. Geely figure également au capital de Volvo Trucks, détient 9,7 % de Mercedes-Benz et 7,5 % d’Aston Martin. Geely possède aussi la marque London Taxis International, qui produit le taxi TX4. Plus récemment, le constructeur chinois s’est rapproché de Renault à travers deux accords successifs. Le premier concerne Renault Korea Motors et prévoit le développement avec Geely de véhicules thermiques et hybrides pour la Corée et les marchés internationaux. Des voitures qui seront produites sur le site de Busan appartenant à Renault Korea Motors. Une étape qui a mené les deux constructeurs jusqu’à l’accord révélé le 8 novembre. Renault et Geely produiront des chaines de traction thermiques et hybrides par l’intermédiaire d’une nouvelle coentreprise.

Un panel de marques complet

Geely reste l’un des principaux constructeurs chinois avec BYD et Changan. L’année dernière, la firme a vendu 2 148 405 véhicules légers dans le monde. Cette production se répartit en faveur de la marque Geely, avec 831 551 unités. Cependant, la deuxième marque du groupe est Volvo, avec 698 693 voitures. Derrière ces deux locomotives, figurent Emgrand, avec 259 703 exemplaires, Lynk&Co avec 220 516 unités, Proton avec 107 530 véhicules, Geometry avec 29 101 modèles et 1 311 Lotus. Geely a également transformé le label sportif Polestar de Volvo en une marque à part entière. Au cours de l’année 2023, la production de Geely devrait encore augmenter, puisque les nouvelles Smart arrivent sur le marché européen et que la marque premium Zeekr devrait être lancée sur le Vieux Continent. Dès l’année suivante, la production de plateformes Geely sur le site Renault de Busan devrait débuter. Entre son large portefeuille de marques, ses technologies électrique, thermique et hybride, et ses investissements ciblés, Geely possède de nombreux atouts pour les années à venir.