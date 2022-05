Gefco aide Toyota Motor Europe à réduire son empreinte carbone

Le transport ferroviaire s’inscrit comme l’alternative la plus écologiquement économe au transport routier. Toyota Motor Europe et Gefco – qui gère l’approvisionnement en pièces détachées des usines du constructeur japonais en France, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens – l’ont bien compris. En témoigne la nouvelle solution rail-route mise en place par Gefco. En somme, le transport de pièces automobiles s’opère désormais en conteneurs réutilisables transitant depuis l’Espagne jusque dans le nord de la France, à raison de deux allers-retours quotidiens.

Fidèle à son objectif d’apporter des réponses multimodales pour décarboner la chaîne d'approvisionnement de ses partenaires, Gefco a « travaillé en étroite collaboration avec les équipes de Toyota Motor Europe pour concevoir un flux de transport sur-mesure [et] adopter des pratiques logistiques plus durables », affirme Yvon Pasquiou, directeur commercial et marketing de Gefco France. En plus de favoriser des solutions à l’impact environnemental réduit, ce moyen de transport rail-route assure des temps de transit optimisés et sécurisés. De même, il permet de contenir les dépenses en se désolidarisant de la hausse des prix du carburant et de la pénurie de chauffeurs routiers.