Gefco fait rouler un camion 100 % électrique à Rouen

Cela fait plus de deux ans que Gefco France enchaîne les expérimentations de motorisations et de modes de transport alternatifs afin d’adopter, à l’avenir, des solutions de logistique plus durable. Il faut rappeler que le groupe ambitionne, dans le cadre de la charte Objectif CO2 de l’Ademe, Gefco de rendre 100 % de sa flotte de camions porte-voitures adaptée à la norme Euro 6 d’ici à la fin de 2022. Pour accompagner le verdissement de son parc, Gefco a ainsi testé le gaz naturel liquéfié ainsi que le gaz naturel comprimé et, plus récemment, le carburant biogazole dans les Hauts-de-France ou encore le biogaz pour ses livraisons dans la métropole lilloise.

Se tournant également vers les motorisations électriques, l’entreprise aux 70 ans d’expérience dans le domaine de la logistique a démarré une phase d’évaluation d’un camion « branché » de la marque Volvo Trucks. Depuis la mi-juin, celui-ci circule dans la région de Rouen et se voit chargé d’une tournée quotidienne de distribution aux clients des Transports Thomas Bertou, partenaire de longue date du groupe Gefco. Sur ces parcours d’environ 150 km, l'engin a pour but d’estimer l’utilisation et l’autonomie d’une motorisation électrique dans un milieu mixte urbain et périurbain. « Cette évaluation, basée sur les données télématiques collectées durant l’expérimentation, sera effectuée au cours de l’été », précise d'ailleurs Gefco dans un communiqué. Le véhicule, lui, sera rechargé chaque soir sur le site de l’agence Gefco de Rouen.