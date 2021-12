Gefco prend le contrôle de XPAuto

Gefco annonce donc l’achat de XPAuto, opérateur de nombreuses offres de services depuis le Royaume-Uni. « En collaboration avec des équipementiers, des distributeurs et des acteurs du secteur automobile de premier plan, XPAuto gère l’ensemble du cycle de vie des véhicules de flottes automobiles de démonstration, de la réservation à la livraison, en passant par la collecte, la réparation, jusqu’au retrait de la flotte. XPAuto fournit également des services de flotte automobile sur mesure à destination des médias ou d’événements – tels des lancements de véhicules – ainsi que la livraison en main propre de véhicules haut de gamme », détaille un communiqué.

« Nous sommes ravis d’accueillir les collaborateurs de XPAuto au sein du groupe Gefco. Les 70 ans d’expertise de Gefco dans la logistique automobile et les solutions intelligentes ainsi que l’expertise de XPAuto en gestion de flotte, sont très complémentaires. Nous sommes impatients de poursuivre la croissance de notre activité au Royaume-Uni et d’ouvrir encore davantage à nos clients, dans d’autres pays, les bénéfices de nos solutions de mobilité phygitales innovantes », déclare Luc Nadal, président du directoire de Gefco.

Notons qu’au Royaume-Uni, XPAuto continuera d’opérer sous sa marque depuis son site de 8 000 m², à Chipping Warden dans les Midlands, qui dispose d’un parc automobile de 1 500 emplacements. « Le marché connaît actuellement des changements et des opportunités importantes. Le moment est venu pour XPAuto de faire partie d’un groupe plus large afin que nos moyens puissent croître et se développer en fonction des besoins de nos clients », explique Oliver Woodmansee, président-directeur général de XPAuto. Et Cédric Chacon, directeur général de Gefco UK, d'ajouter : « Cet accord présente des opportunités stratégiques clés pour les deux parties et soutient pleinement la stratégie de mobilité accrue et de digitalisation des services de Moveecar. Nous envisageons une expansion du site des Midlands et avons également pour ambition d’étendre l’offre de livraison du dernier kilomètre à tous les sites de Gefco au Royaume-Uni ».