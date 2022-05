Gefco renforce son partenariat de prestations de transports pour Panasonic

Après une période de test pour la division « Aircon », Gefco assure pour la division « biens de consommation » de Panasonic, depuis sa plateforme d’entreposage en région parisienne, l’approvisionnement quotidien des revendeurs, des magasins spécialisés, des enseignes de la grande distribution et du e-commerce sur tout le territoire.

« La prise en charge des produits est organisée, selon les volumes et la destination, en livraison colis, en groupage palettisé ou bien en transport lots partiels (LTL). Des départs en lots complets (FTL), depuis la plateforme de stockage de Panasonic d’Erfurt en Allemagne, viennent compléter le dispositif pour des volumes importants », détaille un communiqué.

Planification et suivi des opérations de haute précision

Afin de répondre au mieux aux attentes de son client en termes de sécurisation des flux, de visibilité des opérations et de respect des délais, Gefco applique des process de prises de rendez-vous pour les clients de la grande distribution. Des services additionnels, tels que la pré-alerte destinataire, le retour d’information sur les livraisons, la remontée des POD (pour « Proof of delivery ») dans le système du client, sont également assurés.

« Après plus d’un an de collaboration réussie au départ de notre site en Rhône-Alpes pour la distribution des produits de notre division « Aircon », nous avons souhaité renforcer notre partenariat avec Gefco en confiant nos opérations « Consumer » au départ de l’Allemagne et de la région parisienne. Dans un souci d’excellence opérationnelle et de satisfaction clients, nous avons construit ensemble de nouvelles méthodes et de nouveaux outils qui nous permettent de répondre aux critères qualité imposés dans notre secteur d’activité », commente Xavier Dupeyrot, Customer Service Manager France & Benelux de Panasonic.

