Gefco renouvelle son contrat de livraison avec les réseaux de Kymco

Gefco, spécialiste de la logistique, notamment automobile, annonce le renouvellement de son partenariat avec Kymco, constructeur taiwanais de deux et quatre roues motorisés, pour la livraison vers l’ensemble de son réseau de concessionnaires en France et en Belgique.

Partenaires depuis dix ans déjà, Gefco et Kymco vont continuer à travailler ensemble pour la livraison des véhicules du constructeur de Taiwan vers ses réseaux de concessions en France et en Belgique.

Un contrat élargi entre Gefco et Kymco

Le contrat est renouvelé et Gefco va continuer à opérer et coordonner, depuis son agence de Metz, toutes les expéditions, en groupage classique ou en transport lot, de scooters et de quads, collectés sur la plateforme d’entreposage européenne de Kymco située à Aubange, en Belgique. Gefco organise également pour Kymco le prémontage d’accessoires (rétroviseur, garde-boue, guidon, etc.), sur les scooters destinés à être livrés « en mode roulant » aux concessionnaires de la région parisienne. Gefco assure aussi la supervision des flux logistiques en temps réel, avec des indicateurs de performances clés et du reporting quotidien.

Des activités en croissance

« Nous sommes très fiers d’accompagner Kymco dans ses ambitions de développement de la mobilité en deux et quatre roues. Alors que la demande pour ces produits est en plein essor, nous nous appuyons sur notre expertise de logisticien pour déployer des solutions à valeur ajoutée et optimiser les flux d’importation et de distribution », commente Yvon Pasquiou, directeur commerce et marketing de Gefco France.

« Prestataire sérieux et à la recherche de solutions adaptées pour chacune de nos demandes, Gefco nous accompagne dans une logistique de distribution efficace. A l’écoute de nos clients et dans une démarche d’amélioration continue, notre partenaire doit répondre à des impératifs de service tout en maitrisant les couts associés. Après dix années de collaboration, notre choix de maintenir notre partenariat avec Gefco pour notre service de transport s’est présenté comme une évidence », déclare pour sa part Stéphane Goeury, directeur général de Kymco Lux (200000 véhicules distribués sur la France, Belgique et Luxembourg depuis 1996).

Rappelons qu’en présence de son président directeur général Luc Nadal, Gefco présentera son nouveau plan stratégique le 10 mars 2022 à Paris.