Gemy Automobiles devrait céder la concession Peugeot de Saumur au groupe Saga Automobiles

Les groupes Gemy et Saga Automobiles ont entamé des discussions portant sur le rachat d’un site Peugeot implanté à Saumur (49). 24 collaborateurs sont concernés par l’opération. La vente devrait être signée et donc effective à la fin de l’exercice 2023.

À travers un communiqué, le groupe Gemy Automobiles (famille Gérard) a fait savoir qu’il envisageait de céder sa concession Peugeot située à Saumur (49) au groupe Saga Automobiles (famille Talbot). Selon Pierre-Elie Gérard, directeur général de Gemy Automobiles, cette vente représenterait « l’opportunité de rationaliser les positions Peugeot de la région tout en établissant un partenariat gagnant-gagnant de long terme entre deux groupes pérennes du réseau Peugeot ». Le groupe Gemy Automobiles est le troisième distributeur de la marque au lion avec 16 concessions et cinq agences, en plus d’être cinquième distributeur DS. Ce partenariat devrait se matérialiser notamment par des accords d’approvisionnement sur les pièces de rechange et la peinture entre les deux groupes.

24 collaborateurs sont concernés par la vente de cette affaire. La direction a évoqué le projet de cession lors d’une réunion ainsi que les éventuelles conséquences sur les employés. L’opérateur a également fait savoir qu’ils ont chacun la possibilité de présenter une offre d’achat, conformément aux dispositions prévenues par la loi Hamon. À l’issue des négociations et de toutes les procédures sociales, la cession devrait être prévue au plus tard à la fin du second semestre 2023.

Croissance externe pour le groupe Saga Automobiles

Le groupe Saga Automobiles a vu le jour en juin 1931 et a été présidé depuis par quatre générations. L’entreprise familiale est mono-marque exclusif avec trois établissements Peugeot à Thouars, Parthenay (79) et Loudun (82). L’acquisition de l’établissement de Saumur permettrait à l’opérateur de poursuivre son développement avec le constructeur, tout en s’installant sur un nouveau département.

De son côté, Gemy Automobiles compte 39 points de vente entre la Bretagne, les Pays de la Loire, le Val-de-Loire et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. En 2021, l'opérateur a vendu près de 40 000 véhicules neufs et d’occasion pour un chiffre d’affaires consolidé de 760 millions d’euros. Au terme de l’exercice actuel, il devrait atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires et les 55 000 véhicules vendus.