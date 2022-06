Gemy Automobiles va distribuer les marques Renault et Dacia

Ils étaient plusieurs candidats en lice pour un seul élu. Le groupe Gemy Automobiles a annoncé ce jour, via un communiqué, avoir été retenu par Retail Renault Group (RRG) pour reprendre les concessions Renault et Dacia situées à Tours (37). Cette annonce marquerait ainsi l’entrée du concessionnaire au sein du réseau de distribution du groupe Renault et Dacia « témoignant de la confiance de RRG qui voit en Gemy un groupe structuré, solide et innovant, résolu à poursuivre son développement et à pérenniser ses emplois », note Pierre-Élie Gérard, directeur général du groupe Gemy. Les établissements concernés sont implantés à Tours Nord, Tours Sud et Joué-lès-Tours, Loches, Chinon (37) et Le Mans (72).

Une entreprise d'une plus grande envergure

Grâce à ce partenariat qui a pour vocation de s’inscrire « dans la durée », selon les souhaits du dirigeant, le groupe de distribution va faire un bond en avant sur plusieurs points. En taille, tout d’abord : l’entité ajoutera 400 nouveaux collaborateurs à sa masse salariale déjà composée de 1 375 personnes, et agrandira son périmètre d’activité en Touraine et en région Centre-Val de Loire. Pour l’heure, le groupe possède 29 implantations entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. En rentabilité : le groupe intègrera à son volume de ventes annuelles, qui s'élève à 40 000 véhicules, 15 500 unités supplémentaires (8 000 VN et 7 500 VO à particuliers), lui permettant par conséquent de franchir la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires (le chiffre d'affaires actuel est estimé à 760 millions d’euros). En nombre de marques représentées : l’opérateur est jusqu’à présent uniquement lié à Peugeot, Citroën et DS (ex-PSA et passées depuis un an sous le giron de Stellantis) et sera donc bi-constructeurs. « Gemy Automobiles élargit son portefeuille de marques pour représenter cinq marques leaders en France, pour le compte des deux constructeurs Stellantis et Renault qui totalisent près de 60 % des ventes et du parc automobile français », se félicite Pierre-Élie Gérard. L’opérateur exploite également deux centres logistiques de pièces de rechanges via sa marque Logipar, un centre de reconditionnement VO via sa marque Autoprepar, et un éditeur de logiciels pour les professionnels de l’automobile via sa marque Progicar.

Si la cession a été validée par la direction commerciale France de Renault et Dacia, et par la direction générale de Retail Renault Group, l’Autorité de la concurrence doit encore donner son feu vert. Une fois celui-ci accordé, la reprise devrait être effective avant la fin de l’année en cours.