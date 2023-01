Gen-Hy exposera à Hyvolution Paris

La start-up française Gen-Hy qui propose des solutions innovantes pour la production d’hydrogène vert, annonce sa participation au salon Hyvolution Paris, qui se tiendra à la Porte de Versailles, les 1er et 2 février 2023.

Gen-Hy profitera de cette occasion pour présenter les activités de l’entreprise, ses actualités, et partager ses innovations et son expertise technique auprès de l’ensemble des acteurs de la filière hydrogène. Son président Sébastien Le Pollès, pourra y exposer toutes les étapes de fabrication de sa membrane brevetée Gen-AEM (Anion Exchange Membrane) mais également ses dépôts catalytiques sur membranes et électrodes.

Rappelons que Gen-Hy qui se distingue par la maîtrise totale de la chaîne de production, lancera la commercialisation de ses électrolyseurs, membranes AEM et électrodes à partir de 2024.