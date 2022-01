Gendarmerie nationale : des Peugeot 3008 Hybrid pour une électrification progressive du parc

En plus des Peugeot 5008 livrés l'an dernier et des Renault Alpine qui ont rejoint ses rangs plus récemment, la gendarmerie nationale vient de prendre livraison de 395 Peugeot 3008 hybrides rechargeables.

"Ces nouvelles livraisons sont le signe que les 3008 Hybrid répondent au cahier des charges d’une organisation très exigeante en matière de fiabilité et de prestations, ainsi que de la bonne tenue en valeur résiduelle", commente la marque française bien représentée au sein des forces de l'ordre. Pour la gendarmerie nationale, cette nouvelle commande s’inscrit dans une démarche d’électrification du parc et le souci de l’équiper de véhicules fabriqués en France, le modèle étant fabriqué à l’usine Stellantis de Sochaux et transformés pour les besoins opérationnels par l’EGP d’Hordain, carrossier référencé pour l’ensemble des véhicules sérigraphiés du groupe. Sous le capot, les 3008 Hybrid embarque une puissance cumulée de 225 ch. L'autonomie électrique (WLTP) est de 56 km et les émissions de CO2 s'établissent à 32 g/km.

"Des dotations complémentaires sont d’ores et déjà programmées sur le premier trimestre 2022 à destination de la Gendarmerie mais aussi de la Police", conclut la marque au Lion.