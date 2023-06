General Motors investit un milliard de dollars pour la production de ses futurs pick-ups thermiques

General Motors s’est engagé dans l’électrification de sa gamme à coups de milliards de dollars mais le constructeur américain ne mise pas tout sur les véhicules à batterie. Sur le marché nord-américain, les véhicules les plus vendus restent des pick-ups à moteur V8. En 2022, les trois véhicules particuliers les plus vendus aux États-Unis étaient des « trucks ». La première place revenait à la famille F de Ford (650 000 unités), suivie du Chevrolet Silverado (500 000 unités) et de la famille des pick-ups RAM (470 000 unités). Parmi ces gammes, figurent plusieurs catégories de pick-ups, dont les plus volumineux sont appelés « Heavy Duty ». L’année dernière, GM a vendu 288 000 véhicules de cette catégorie, soit une progression de 38 %. Son modèle Chevrolet Silverado HD a même pris la tête de ce segment. De dimensions impressionnantes, ces véhicules bénéficient généralement d’un niveau d’équipements élevé et de tarifs en rapports. Il s’agit des modèles les plus rémunérateurs pour les constructeurs américains, qui ont exploité à fond ces marges confortables l’année dernière, grâce à un faible niveau de remises. Rien d’étonnant donc dans cette décision, même si elle peut paraître à contre-courant de l’électrification actuelle. Si les premiers modèles de pick-ups électriques sont commercialisés sur le sol américain, les ventes restent largement orientées vers des modèles à moteur thermique.

Gros pick-ups pour gros bénéfices

General Motors a donc décidé d’investir plus d’un milliard de dollars dans ses deux sites de Flint, constitués d’une usine d’assemblage et d’un centre d’emboutissage. « Aujourd’hui, nous annonçons des investissements importants à Flint pour sécuriser notre position de leader sur le segment des grands pick-ups en préparant nos deux sites à construire la prochaine génération de Trucks Heavy Duty à moteurs thermiques », souligne ainsi Gerald Johnson, vice-président exécutif en charge de la production et de la durabilité chez GM. « Ces investissements reflètent notre engagement envers nos fidèles clients de Trucks et nos collaborateurs des sites de Flint », poursuit le dirigeant. Ce double hommage est d’autant plus compréhensible que les acquéreurs en question signent des chèques qui peuvent dépasser les 100 000 dollars et que le site de Flint est le berceau du syndicat UAW (United Auto Workers).

Flatter l’UAW

En investissant plus d’un milliard de dollars dans ses deux sites de Flint, General Motors assure une partie de sa rentabilité pour les prochaines années. La firme achète aussi une forme de paix sociale, puisque l’usine de Flint a vu la naissance du syndicat UAW et reste un symbole des combats sociaux menés depuis les années 30. Dans un contexte socialement délicat pour GM, cet investissement constitue une bouffée d’air frais, même si cette dernière ne suffira pas à assurer très longtemps la respiration du constructeur. Cet investissement s’ajoute à une somme de 579 millions de dollars déjà consentie pour la production de la sixième génération de moteur V8 « small block », destinée aux modèles concernés et non encore présentés par GM. Les pick-ups lourds seront sans doute les derniers véhicules à abandonner le moteur thermique en Amérique du Nord. Disponibles en V8 essence et V8 turbo diesel, ils répondent à une utilisation autant personnelle que professionnelle, pour des propriétaires souvent attachés à ce type de véhicule. Un véhicule qui est devenu au fil des décennies un symbole de l’Amérique.