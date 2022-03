General Motors ressort la berline Malibu du placard en Amérique du Nord

General Motors a remis en production la berline Malibu en Amérique du Nord, un an après l’arrêt de sa fabrication. Un revirement dû à la percée des marques japonaises et coréennes sur ce segment.

General Motors vient de remettre en production sa berline Chevrolet Malibu, un an après l’arrêt de sa fabrication. Un revirement mis en lumière par Inovev, dans le cadre de ses analyses de marchés. Une décision de ce type reste peu courante dans l’industrie automobile. Produite depuis les années 60, la Malibu est l’une des berlines classiques les plus populaires en Amérique du Nord. Son statut de voiture familiale de milieu de gamme en fait un véhicule à forts volumes depuis plusieurs décennies. Ce classique de la production américaine a pourtant tiré sa révérence en février 2021, sur décision de General Motors. En effet, le constructeur avait décidé en 2020 d’arrêter la fabrication de toutes les berlines des marques Chevrolet et Cadillac, peu après la fin des modèles de ce type chez Buick. Face au développement des SUV et au succès ininterrompu des « trucks », la berline devenait une espèce menacée chez les constructeurs américains. Des firmes fragilisées par les crises successives et la concurrence croissante de Toyota.

Report vers la concurrence

L’arrêt de berlines devait générer des économies, tout en orientant les clients vers les SUV du groupe. La réalité fut tout autre. Ces acquéreurs ne sont pas passés aux SUV mais aux berlines de la concurrence coréenne et japonaise. Le résultat s’est traduit par l’arrivée de Toyota au premier rang des ventes aux Etats-Unis, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. La marque japonaise a également profité de l’arrêt des berlines Ford pour passer de 9,4 millions d’unités dans le monde en 2020 à 10,3 millions en 2021. Une situation qui a poussé GM à remettre en production la Malibu au mois de novembre dernier. Même si les ventes de ce modèle avaient dégringolé depuis 2018, son retour dans les showrooms depuis le début de l’année 2022 constitue un acte de résistance pour le constructeur américain.