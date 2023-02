General Motors s’associe à Netflix pour promouvoir la voiture électrique

Nouvelle dérivation du principe de soft power, General Motors s’associe à Netflix pour promouvoir le véhicule électrique. Concrètement, les séries et les films produits par Netflix intégreront plus de voitures électriques pour mieux les valoriser.

General Motors et Netflix annoncent s’associer pour donner au véhicule électrique la place qu’il mérite par rapport à une société qui tend vers un futur électrique. Après un premier spot baptisé « VE à l’écran », l’accord se déclinera dans plusieurs productions de Netflix.

Dès que cela aura de la pertinence, les séries et les films de Netflix feront la part belle aux véhicules électriques, tandis que les VE permettront aussi de rendre les productions plus durables. En fait, Netflix rejoint la campagne « Everybody In » lancée par General Motors en 2021 pour promouvoir un avenir consacré aux mobilités électriques.

Favoriser les conditions d'une culture populaire du véhicule électrique

« Le divertissement a un impact considérable sur la culture des gens. Nous voulons utiliser les écrans, les productions audiovisuelles dont le streaming pour construire une culture de la voiture électrique, reposant sur du storytelling autour de l’utilisation et de la possession d’un véhicule électrique », expose Deborah Wahl, directrice du marketing de General Motors. Et de poursuivre : « Netflix est un partenaire idéal pour créer des tendances culturelles et nous sommes unis pour aller vers un monde meilleur et plus durable, en amenant tout le monde vers le véhicule électrique ».

« Chez Netflix, nous créons des séries et des films qui peuvent influencer la culture et susciter des discussions de fond. Entre les tendances de danse sur Tik Tok inspirées par Wednesday et les discussions sur le changement climatique autour de Don’t look up, nous savons parfaitement que le loisir peut entraîner des bases de fans et créer des connexions. General Motors est un leader culturel dans l’industrie automobile et c’est donc intéressant de les aider à amplifier la part des véhicules électriques dans nos productions », explique Marian Lee, directeur marketing de Netflix.

Chevrolet Bolt, Hummer EV et Cadillac Lyriq à l'honneur

En 2023, dans le cadre des premiers déploiements de ce partenariat, plusieurs modèles électriques de General Motors vont apparaître dans des séries de Netflix : la Chevrolet Bolt EUV dans « Love is blind », le pick-up GMC Hummer EV dans « Queer eye » et le SUV Cadillac Lyriq dans « Unstable ».

Pour lancer ce partenariat en grande pompe, GM et Netflix ont profité de la grand-messe du Super Bowl américain avec une série de spots mettant en scène l’acteur Will Ferrell dans les plus grands succès de Netflix, dont « Army of the dead » ou « Squid game ».