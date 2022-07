Genuine Parts Company augmente ses ventes sur le second semestre, LKQ en baisse

Les deux géants américains de la distribution de pièces, Genuine Parts Company et LKQ Corporation, viennent de publier leurs résultats pour le second trimestre. Si le premier est en croissance, le second voit son chiffres d'affaires reculé.

Bon second trimestre pour Genuine Parts Company avec des ventes qui se sont élevées à 5,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 17,1 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette croissance reflète une augmentation de 11,5 % des ventes à périmètre constant et un avantage de 8,8 % apporté par ses acquisitions, partiellement compensés par un effet net défavorable de 3,2 % des taux de change et autres. Le bénéfice net s'est élevé à 373 millions de dollars contre 196 millions de dollars au 2 T 2021.

Les ventes de pièces automobiles se sont élevées à 3,5 milliards de dollars, en hausse de 8,5 % par rapport à la même période en 2021 (+ 8,4 % des ventes à périmètre constant et une contribution de+ 4,5 % des acquisitions, nette d'un effet défavorable de 4,4 % des devises et autres). Le bénéfice sectoriel de 323 millions de dollars a augmenté de 10,9 %, avec une marge bénéficiaire sectorielle de 9,3 %, en hausse de 20 points de base par rapport à la même période de l'année précédente.

Un CA en baisse de 2,7 % pour LKQ

Le second trimestre a été plus compliqué du côté de chez LKQ Corporation qui vient d’annoncer un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre 2022 à 3,3 milliards de dollars. Des ventes en baisse de 2,7 % par rapport au deuxième trimestre 2021. Les revenus organiques des pièces et services ont augmenté de 3,8 %, tandis que l'impact net des acquisitions et des cessions a diminué les revenus de 1% et que les taux de change ont diminué les revenus de 5,6 %. Le bénéfice net pour le trimestre est de 420 millions de dollars, contre 305 millions de dollars pour la même période en 2021.