Genuine Parts Company en forme, LKQ sauve ses bénéfices en 2022

Les deux grands géants mondiaux de la distribution de pièces détachées LKQ Corporation et Genuine Parts Company viennent de publier leur bilan financier pour l’année 2022.

Pour le premier, le chiffre d'affaires s'est élevé à 12,8 milliards de dollars (pour ce qui est de l’Europe, LKQ annonce un CA de 5,7 Md$, contre 6 Md$ en 2021), soit une baisse de 2,3 % par rapport à 13,1 milliards de dollars en 2021. En devises constantes toutefois, le chiffre d'affaires de l'année 2022 a augmenté de 2,8 % pour atteindre 13,5 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires organique des pièces et services a augmenté de 5,0 % tandis que l'impact net des acquisitions et des cessions a diminué le chiffre d'affaires de 1,2 % et les taux de change ont diminué le chiffre d'affaires de 5,5 %. Le bénéfice net est de 1,14 milliard de dollars, contre 1,09 milliard de dollars pour la même période en 2021.

Forte croissance pour Genuine Parts Company

Du côté de Genuine Parts Company, les ventes en 2022 ce sont établies à 22,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 17,1 % par rapport à 18,9 milliards de dollars en 2021. Le bénéfice net était de 1,2 milliard de dollars (contre 0,9 Md$ en 2021).

Notons que GPC réalise 62 % de son chiffre d'affaires avec l'automobile et 38 % avec l'industrie. 14 % de son CA est réalisé en Europe avec une croissance de 22 % sur le quatrième trimestre 2022 sur tous ses marchés européens. Le distributeur indique aussi avoir connu sur notre continent une croissance de plus de 50 % des ses ventes sous la marque Napa qui atteint un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars.

le groupe américain envisage une croissance comprise entre 4 et 6% cette année.