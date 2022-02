Genuine Parts Company nomme Franck Baduel comme Manager de l’Année

Le groupe de distribution américain Genuine Parts Company vient d’élire pour la 63eme année son Manager de l’Année en la personne de Franck Baduel, directeur général d’Alliance Automotive Group Europe.

« Sortant d’une année 2020 difficile, Franck a mené l’équipe AAG à une performance exceptionnelle en 2021. Sur la base des nombreux succès que Franck et son équipe ont apportés à GPC en 2021, notamment des résultats financiers exceptionnels, des projets percutants et le développement des talents, nous sommes fiers de le nommer comme le 63e récipiendaire de la plus haute distinction individuelle de GPC » a commenté le maison mère.

Pour mémoire, Franck Baduel a été nommé directeur général d’Alliance Automotive Group Europe il y a un peu plus d’un an. Il est resté auparavant, durant 2 ans, directeur des opérations de la filiale européenne de GPC. Il a entre autre dirigé durant 20 ans Alliance Automotive Group France.