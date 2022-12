Geoclic fait encore évoluer sa solution de gestion de flottes

Octobre 2022 a marqué un tournant pour Geoclic, qui a repensé le design et les possibilités délivrées par sa solution, en y intégrant notamment l’analyse d’informations à visée environnementale et sécuritaire induites par l’éco-conduite. Afin d’aider les flottes à s’emparer des thématiques actuelles, telles que la mobilité électrique, et à faire des économies sur divers postes de dépenses, Geoclic propose donc, désormais, de suivre l’utilisation de la batterie des VE à l’instar de la consommation de carburant pour les motorisations thermiques.

Diversifier les données remontées

Utilisant les capteurs des véhicules pour opérer son service de gestion de flotte, Geoclic prête aussi attention à des facteurs comme le freinage d’urgence, les accélérations brutales ou le régime moteur, permettant ainsi aux gestionnaires de prévenir l’usure des voitures dans leur parc. Ces données peuvent ensuite être exportées par les responsables de flotte pour réaliser un suivi et des comparatifs.

Présentés sous forme de schémas et accompagnés d’indicateurs de performance lisibles, ceux-ci assurent de faciliter l’identification des axes d’optimisation de l’utilisation des véhicules afin d’atteindre les quotas et objectifs fixés en termes de gestion environnementale du parc automobile. Grâce aux retours de ses clients, Geoclic entend encore poursuivre le renforcement de sa solution dans les mois et années à venir, cette dernière étant déjà validée par le programme PSA Connect Fleet Management.