Geoclic lance sa nouvelle offre Geotruck

Geoclic Solutions s'attaque au marché des poids lourds et des véhicules utilitaires avec une offre dédiée.

L'entreprise de solutions de géolocalisation à destination des professionnels présente une solution dédiée aux gestionnaires de poids lourds et d'utilitaires. Baptisée Geotruck, l'offre propose de multiples fonctionnalités comme les rapports détaillés sur le comportement des chauffeurs, une expertise complète sur l'analyse du moteur et des pneus, une gestion des données sociales ou encore une réduction des kilomètres parcourus. Elle entend ainsi permettre aux gestionnaires de réaliser une économie sur les déplacements ainsi que des bénéfices quotidiens. Geoclic Solutions intègre également l'éco-conduite à ses offres afin de mesurer l'impact environnemental d'une flotte.

Par ailleurs, Geoclic utilise un matériel agréé par Thermo King et Carrier afin de répondre aux besoins des camions frigorifiques avec une solution de suivi de la chaîne du froid grâce à des sondes de températures connectées. Les chauffeurs ont également la possibilité d'obtenir en temps réel une analyse complète sur le poids, calculée sur les essieux du véhicule. L'ensemble des données sont consultables 24/7 via la plateforme web disponible sur ordinateur et smartphone.