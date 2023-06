Geoclic Solutions : 10 ans et plus de 1 000 clients

S’inscrivant parmi les leaders sur le marché de la télématique grâce à une offre globale ambitionnant de répondre à tous les besoins, économiques comme écologiques, des gestionnaires de flottes, l’entreprise de Saint-Nazaire fête une décennie d’existence et un millier d’utilisateurs convaincus.

Créée en 2013, Geoclic Solutions souffle cette année sa première dizaine de bougies. Avançant des outils de géolocalisation pourvus de fonctionnalités de gestion administrative pour les flottes, l’entreprise a su perdurer en développant un panel de quatre solutions accessibles via une plateforme intuitive et innovante.

Parmi ces options recueillant les données essentielles à l’optimisation d’un parc automobile professionnel, on retrouve le Click&See, permettant de suivre en temps réel l’ensemble des véhicules avec un rapport de trajets et un bilan d’activité en temps réel. Mais aussi GreenClick pour analyser les consommations des carburants ou les rejets de CO2, la mise en place de l’autopartage en société avec Weclick ou encore la gestion des poids lourds et la planification des tournées avec Geotruck.

10 ans de bons et loyaux services

Dès lors, « en 10 ans, Geoclic a accompagné plus de 1 000 clients en leur permettant de réaliser des économies à la fois financières mais également de répondre aux nouvelles directives du gouvernement : assurer la transition vers l’électrique et diminuer les émissions de CO2 », affirme Christelle Nivaggioni, présidente de Geoclic Solutions.

Pour cause : « Aujourd’hui, l’un des enjeux majeurs est d’accompagner les entreprises dans leur objectif de baisser de 40 % les rejets CO2 des flottes professionnels d'ici à 2030. » Le tout au sein d’un contexte inflationniste impactant lourdement les TCO. En rationalisant les coûts d’organisation des parcs automobiles, Geoclic Solutions s’assurent donc encore 10 ans de présence sur le marché de la télématique, et même plus il faut l’espérer !