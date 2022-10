Geoclic Solutions enrichit son offre avec Greenclick

Depuis quelques années de nombreuses entreprises revoient l'intégralité de leur politique RSE afin de pouvoir agir en réduisant leur impact négatif sur l’environnement notamment en adoptant une flotte automobile et une conduite plus responsable. Si la géolocalisation représente un levier de performance et de rentabilité, c'est également un outil éco-responsable qui peut aider les professionnels à atteindre leurs objectifs. C'est pourquoi Geoclic Solutions enrichit son offre avec une plateforme dédiée à la gestion carbone et de carburant. Baptisée Greenclick et agréée par les constructeurs automobiles Stellantis et Renault, elle permet via un tableau de bord d’analyser une flotte de véhicules sur une période souhaitée et d’obtenir un comparatif des consommations ainsi qu’un bilan CO2. Disponible via une évolution de contrat ou une nouvelle souscription, la solution regroupe l’ensemble des données nécessaires pour réaliser une analyse éco conduite. « Elle a pour ambition de permettre aux gestionnaires de flottes de réaliser une économie sur les dépenses en carburant, et de réduire leurs rejets en CO2 par l’optimisation du pilotage opérationnel », précise Geoclic Solutions.