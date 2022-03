Geodis atteint ses objectifs financiers 2023 avec deux ans d’avance

Le groupe de logistique Geodis, qui compte SNCF parmi ses actionnaires de référence, annonce de très bons résultats financiers pour l’exercice 2021 et confirme son renforcement dans les activités de transports et dans le verdissement de sa flotte de véhicules.

Geodis a donc atteint les objectifs de son plan « Ambition 2023 » avec deux ans d’avance. En 2021, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros, en progression de 28% par rapport à 2020, pour un Ebitda de 948 millions d’euros (+33%) et un important free cash flow.

« Cette performance valide les orientations stratégiques prises par le groupe et confirme la création de valeur pour son actionnaire, SNCF. En moins de dix ans, Geodis, champion français, est devenu le 4ème acteur européen du secteur de la logistique et le 7ème acteur mondial avec un chiffre d’affaires qui a crû de plus de 50% et une marge opérationnelle multipliée par 5 durant cette période », met en exergue Marie-Christine Lombard, présidente du Directoire de Geodis, tout en soulignant que ces résultats s’accompagnent d’un haut niveau de satisfaction clients (89%) et d’une forte adhésion des collaborateurs (80%).

Malgré les incertitudes macroéconomiques, la guidance 2022 est placée sous le signe de la croissance

Et d’ajouter : « En 2022, Geodis poursuivra la mise en œuvre des trois piliers de son ambition stratégique : le développement d’une offre de service de bout-en-bout (« end-to-end ») pour la distribution de fret, le renforcement de son offre de logistique e-commerce, et une politique d’investissements ciblés à la fois dans des actifs stratégiques (immobilier logistique incluant robotisation et camions écologiques) et des acquisitions pour renforcer sa présence dans des pays clés (en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est) ». Un grand programme RSE viendra compléter ce dense agenda.

Les fruits d'acquisitions récentes

En 2022, Geodis pourra tirer profit de ses récentes opérations de croissance externe dans le transport : Pekaes et Transport Perrier pour le développement du réseau de transport palettisé de l’activité Road Transport en Pologne et en France, ou encore Gandon Transport pour stimuler une activité « Distribution & Express » en forte croissance, notamment dans le domaine de la santé (position forte sur les produits pharmaceutiques sous température dirigée en France).

Le déploiement de l'accord avec Iveco

Dans le cadre de son ambition de réduction de ses émissions de CO2 de 30% à l’horizon 2030 (versus 2017), Geodis va continuer à accélérer la décarbonation de ses solutions de transport. Pour le fret aérien et maritime, l’offre « Sustainable Fuels », visant à proposer à ses clients un carburant alternatif durable, est maintenue. La commande de 330 véhicules légers et gros porteurs GNV Iveco en biogaz va donner des résultats, cet investissement s’inscrivant dans « l’objectif de livrer en 100% décarboné les centres-villes de 37 métropoles françaises d’ici 2023 ».

En outre, Geodis renforce sa recherche de solutions multimodales, par exemple le lancement d’un nouvel axe France-Italie pour le transport rail-route.

Enfin, Marie-Christine Lombard rappelle que le groupe poursuit sa stratégie de digitalisation, notamment avec Upply, sa place de marché lancée en 2018 qui a triplé son chiffre d’affaires en 2021, ou via l’offre eLogistics, qui a fait ses preuves aux Etats-Unis et qui sera prochainement lancée Europe.