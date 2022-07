Geodis boucle le rachat de Keppel Logistics

Geodis a obtenu l’accord des autorités réglementaires pour l’acquisition de Keppel Logistics, renforçant sa stratégie d’internationalisation et son empreinte dans la région Asie-Pacifique.

Geodis annonce la finalisation de l’acquisition de Keppel Logistics, qui fait partie du top 5 des acteurs de la logistique contractuelle à Singapour. Le groupe emploie plus de 500 collaborateurs et dispose de 200 000 m² d’espaces d’entreposage à Singapour, en Malaisie et en Australie. Les nouveaux clients de Geodis bénéficieront de services logistiques allant de l’entreposage à la livraison du dernier kilomètre, ainsi que d’une solution informatique propriétaire.

Geodis poursuit son expansion internationale

« Nous nous réjouissons d’accueillir les clients, les collaborateurs et la direction de Keppel Logistics au sein du groupe », déclare Marie-Christine Lombard, présidente du directoire de Geodis. Et d’ajouter : « L’acquisition de Keppel Logistics marque une étape clé de la croissance de Geodis dans la région Asie-Pacifique ». Sur ces marchés, Geodis s’appuie désormais sur 4 200 collaborateurs répartis sur 85 sites. Dans le monde, Geodis emploie plus de 44 000 salariés en couvrant 170 pays, pour un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros en 2021.

« Il s’agit d’une étape importante de notre développement en Asie-Pacifique. Avec ces nouvelles ressources omnicanals, nous construisons pour nos clients des solutions plus agiles afin de saisir les opportunités de croissance que représente le e-commerce, malgré la complexité et les perturbations actuelles qui pèsent sur la supply chain », ajoute Onno Boots, directeur général de Geodis en Asie-Pacifique.