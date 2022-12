Geodis décarbone ses livraisons à Paris

Geodis livrera jusqu’à 20 tonnes de marchandises par jour à Paris avec des véhicules à faibles émissions, depuis sa base logistique située dans le 18e arrondissement. D’une surface de 7 600 m² répartis sur trois niveaux, cette nouvelle base logistique est entièrement dédiée à la livraison urbaine et au stockage de proximité à température régulée.

Geodis retient les solutions électriques et biogaz

Sur ce nouveau site dédié à la livraison en express transitent 4 000 colis par jour, dont le poids moyen est d’environ 11 kg. Les livraisons sont réalisées le jour même ou le lendemain avant 13 heures, avec une empreinte carbone réduite sur le dernier kilomètre. D’ici à la fin du premier trimestre 2023, l’ensemble des entreprises, commerces et particuliers parisiens seront approvisionnés à l’aide de véhicules électriques ou alimentés en biogaz.

420 véhicules à faibles émissions en cours de livraison

« Face à l’essor du e-commerce et à l’urgence climatique, nous avons fait le choix de réinvestir la capitale, au sein d’un immeuble considéré comme le plus gros hôtel logistique de Paris. Cet emplacement stratégique nous rapproche des points finaux de livraison et nous permet de réaffirmer notre statut d’acteur majeur de l’approvisionnement des villes », souligne Marie-Christine Lombard, présidente du directoire de Geodis, tout en ajoutant que d’ici à 2024, le groupe livrera les centres-villes des 40 plus grandes métropoles françaises avec des moyens 100 % bas carbone, grâce aux 420 véhicules à faibles émissions en cours de livraison.