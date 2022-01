Geodis passe une nouvelle commande de 120 modèles GNV à Iveco

Poursuivant le verdissement de sa flotte, Geodis a passé une nouvelle commande de véhicules au gaz naturel à Iveco. Elle porte sur 120 véhicules, utilitaires et poids lourds.

Cette nouvelle commande de Geodis à Iveco porte à 320 le nombre de camions dédiés à la livraison du dernier kilomètre en centres-villes et roulant au gaz naturel (GNV). Elle comprend des véhicules légers (125 Daily 35S (caisse 20 m3 ), 10 Daily 70C (caisse 30 m3 ), et des gros porteurs (173 Eurocargo 12t (caisse 42 m3 ) et 22 tracteurs S-WAY GNC).

« Tous seront alimentés en bioGNV. Outre une réduction jusqu’à 80 % des émissions de CO2 par rapport à un véhicule diesel Euro VI-E, les émissions de particules fines sont réduites jusqu’à 85 %, celles de dioxydes d’azote (NO2) jusqu’à 85 % », précise le groupe.

« Cet investissement s’inscrit dans une politique résolument volontariste pour réduire les émissions de CO2 du transport de marchandises sur le dernier kilomètre. Nous allons au-delà des dispositifs légaux des zones à faibles émissions, en réponse aux attentes de nos clients, des villes et des citoyens », souligne Stéphane Cassagne, directeur général des activités Distribution & Express de Geodis, tout en rappelant que pour les opérations de livraison urbaine, le groupe dispose par ailleurs de véhicules électriques et de plusieurs vélos cargo, dans le cadre d’expérimentations menées sur Tours, Lille, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, le Touquet et Saint-Malo.

« Nous sommes ravis d’accompagner Geodis dans leur démarche de transition énergétique. Iveco a fait le choix stratégique de développer la solution gaz naturel pour soutenir ses clients dans la réduction de leurs émissions de CO2, de polluants locaux et de bruit il y a plus de vingt-cinq ans. Cette expertise nous permet aujourd’hui d’être leader sur le gaz naturel, qui représente 94 % des véhicules lourds non diesel immatriculés en France en 2021 », pointe de son côté Emilio Portillo, directeur général d’Iveco France.