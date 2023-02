Geodis publie de nouveaux résultats financiers records pour 2022

« En 2022, Geodis a atteint un niveau de performance historique pour la troisième année consécutive. Dans un contexte économique et géopolitique tendu, ces très bons résultats sont les fruits du savoir-faire des équipes, de la complémentarité des différentes activités et de notre stratégie de développement ambitieuse », se réjouit Marie-Christine Lombard, présidente du directoire de Geodis en remerciant au passage les 49 400 collaborateurs du groupe.

Toutes les activités de Geodis sont en croissance en 2022

Geodis a réalisé un chiffre d’affaires de 13,7 milliards d’euros, en hausse de + 19 % par rapport à 2021, et même de + 68 % par rapport à 2019, dernier jalon pré crise sanitaire. La performance financière est aussi au rendez-vous avec un Ebit de 518 millions d’euros, en progression de + 10 % par rapport à 2021 (+ 90 % par rapport à 2019).

Toutes les activités du groupe ont contribué à ce nouveau cycle de croissance : le freight forwarding (commissionnaire de transport), la logistique contractuelle (y compris en Europe), le pôle Distribution & Express, et le métier « road transport » (notamment grâce à l’Europe du Sud et de l’Est).

Geodis verdit ses flottes de véhicules

En 2022, le groupe a aussi bouclé plusieurs opérations de croissance externe : Keppel Logistics, Need It Now Delivers,ou encore trans-o-flex (sous réserve des dernières modalités administratives dans ce dernier cas).

Geodis a aussi multiplié les actions de décarbonation sur l’ensemble de ses lignes de métiers. Tout d’abord, en accélérant sur le multimodal, mais aussi en développant une offre de carburants alternatifs pour le maritime et l’aérien. En outre, Geodis continue d’intensifier le verdissement de ses flottes pour le transport routier : « Le groupe accélère le verdissement de ses flottes avec des investissements dans des technologies bas carbone. 420 véhicules biogaz ou électriques sont en cours de livraison. Ces véhicules permettront de livrer, d’ici 2024, les centres-villes des 40 plus grandes métropoles françaises en solutions bas carbone. Geodis a également noué un partenariat avec Renault Trucks pour développer des poids lourds électriques de 16 tonnes adaptés à la logistique urbaine ».

Une guidance 2023 positive

Malgré un contexte macro-économique incertain, les perspectives de croissance de Geodis restent solides grâce à la diversité de son portefeuille d’activités et de ses implantations géographiques.

Malgré un contexte macro-économique incertain et des coûts de transports et d’énergies qui devraient rester élevés, Geodis table sur la diversité de son portefeuille d’activités et ses implantations géographiques pour tenir le cap de la croissance. « En 2023, les incertitudes demeurent mais nous restons confiants pour les perspectives de croissance de Geodis. Nous allons poursuivre notre dynamique de croissance au service de nos clients, la digitalisation de nos activités et la mise en œuvre de nos engagements environnementaux, qui demeurent au cœur de nos priorités », assure Marie-Christine Lombard.