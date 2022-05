Geodis renforce son équipe de direction

Comptant parmi les leaders mondiaux du transport et de la logistique, le groupe Geodis annonce deux nominations au sein de son comité exécutif avec Celeste Thomasson (juridique) et Pascale Dubois (communication).

Dans la foulée d’un excellent exercice 2021, Geodis annonce un renforcement de son équipe de direction générale. Celeste Thomasson et Pascale Dubois intègrent ainsi le comité exécutif du groupe, sous l’égide de Marie-Christine Lombard, présidente du directoire de Geodis.

Féminisation du top management de Geodis

Après un début de carrière chez Baker & McKenzie à Los Angeles et au sein des Laboratoires Fournier, Celeste Thomasson rejoint Safran en 2002. Elle occupera plusieurs postes à hautes responsabilités au sein du groupe et de ses filiales, faisant valoir une dimension internationale (États-Unis, Royaume-Uni…). Chez Geodis, Celeste Thomasson est secrétaire générale, en charge des domaines juridique, assurance, conformité et audit.

Pascale Dubois affiche un riche parcours dans le domaine de la communication, ayant notamment travaillé pour la Compagnie du BTP, Euro RSCG Finances (Havas), Colas, et plus récemment, Safran. Chez Geodis, Pascale Dubois est directrice de la communication et de la marque.

Pascale Dubois, directrice de la communication et de la marque chez Geodis.