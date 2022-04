Geodis se développe encore en Rhône-Alpes via le e-commerce

À proximité de Lyon, le nouveau site de Saint-Quentin-Fallavier permet à Geodis d’accroître ses opérations de logistique contractuelle sur la région Rhône-Alpes. Le nouvel entrepôt de 30 000 m² est opérationnel depuis le début du mois d’avril 2022 et emploiera 80 nouveaux collaborateurs. Geodis y prendra en charge la réception, la préparation et l’expédition de commandes de produits volumineux pour un acteur majeur du e-commerce.

Position stratégique sur les axes logistiques de la zone

« Ce nouveau site renforce la présence de Geodis dans la région Rhône-Alpes. Situé au cœur des axes logistiques rhodanien et de l’Europe du Sud, sa situation stratégique nous permet d’accompagner la croissance des activités de notre client tout en lui faisant bénéficier de notre expertise en matière de gestion logistique de produits encombrants et de e-Commerce », souligne Frédéric Pasqual, directeur général de l’activité logistique contractuelle du groupe en France et au Maghreb. En France, Geodis dispose de 1 300 000 m² dédiés à la logistique contractuelle répartis sur tout le territoire, dont 9 sites en Rhône-Alpes.