Geodis va prendre le contrôle de Need It Now Delivers

Le groupe Geodis annonce la signature d'un accord visant l'acquisition de la société américaine Need It Now Delivers, afin de renforcer sa présence aux États-Unis dans les secteurs de la logistique contractuelle et de la livraison du dernier kilomètre.

Sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires, attendue avant la fin de 2022, Geodis va acheter le groupe américain Need It Now Delivers. « L'acquisition de Need It Now Delivers est une étape clé qui va nous permettre de renforcer et de diversifier nos offres aux États-Unis, en proposant à nos clients un réseau de fret global et intégré, allant du transport international à la livraison du dernier kilomètre. Cette nouvelle acquisition constitue un jalon de notre plan stratégique Ambition 2023 », pointe Marie-Christine Lombard, présidente du directoire de Geodis.

Une présence renforcée sur le marché américain

Basée dans le New Jersey, Need It Now Delivers exploite un vaste réseau domestique de fret routier s’appuyant sur plus de 65 sites et 300 points de distribution, avec une forte présence dans l'est des États-Unis. La société emploie environ 2 000 personnes et devrait réaliser un chiffre d'affaires d’environ 750 millions de dollars en 2022.

« Depuis notre création en 1987, Need It Now Delivers a connu une forte croissance de son activité jusqu’à se positionner parmi les leaders du secteur, en particulier sur l’omnicanal et la livraison du dernier kilomètre. Avec Geodis, nos équipes poursuivront cet élan en offrant à nos clients une gamme de services étendus en vue de répondre aux exigences du secteur, comme la croissance continue de l’e-commerce et la complexité grandissante des chaînes d'approvisionnement, nécessitant une logistique omnicanal », commente Éric Mautner, président-directeur général de Need It Now Delivers.

Dans le top 10 mondial des logisticiens

Une fois la transaction réalisée, Geodis emploiera environ 15 000 personnes aux États-Unis sur plus de 200 sites et plus de 17 000 sur le continent américain. Avec le périmètre de Need It Now Delivers, Geodis aurait réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dollars aux États-Unis en 2021. En 2021, le groupe Geodis a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros, en progression de 28 % par rapport à 2020. Avec cette nouvelle opération de croissance externe, Geodis consolide aussi sa place dans le top 10 mondial des logisticiens.