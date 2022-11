Geotab enrichit sa marketplace

Le fournisseur de télématique commerciale, et leader de l'ioT et du transport connecté, lance le programme Order Now en Europe afin de simplifier l'écosystème de sa place de marché.

Le nouveau programme permet de commander des solutions directement accessibles depuis la marketplace de Geotab. À partir d'un système de facturation unique, les clients Geotab ont désormais accès, via Order Now, à différents partenaires. Ces derniers proposent aux gestionnaires de flotte d'augmenter leur productivité, d'améliorer la durabilité, de favoriser leur transition vers les véhicules électriques ou encore de réduire les coûts de carburant et d'optimiser la sécurité du conducteur comme du véhicule. La plateforme transparente et intégrée Order Now fournit également un support de dépannage complet à toutes les solutions tierces disponibles, et gère également les retours. De leur côté, les partenaires Geotab intégrés au programme peuvent gérer les commandes entrantes et garder toutes les commandes dans l'onglet MyAdmin.

L'objectif d'Order Now est de :

Maximiser la rentabilité pour les partenaires de la marketplace les plus performants qui ont fait leur preuve dans leur région et qui cherchent à optimiser les processus techniques et commerciaux.

Permettre aux partenaires de la marketplace d’accroître la notoriété de leur solution dans le canal Geotab.

Répondre aux besoins de clients spécifiques avec des exigences de personnalisation ou de prix.

« En rationalisant le processus d'achat en ligne, Geotab offre aux clients le pouvoir de choisir. L'écosystème de la marketplace de Geotab permet aux utilisateurs d'avoir la flexibilité d'acheter exactement ce qu'ils veulent, leurs commandes étant exécutées par les partenaires Geotab sur Order Now. Avec un point de facturation unique et un support 24/7, nous ajoutons une corde à notre arc pour rendre l'achat et la vente sur la marketplace Geotab aussi facile et simple que possible, tout en élargissant la gamme de produits et d'options que nous fournissons de la part des partenaires participants », commente François Denis, directeur général France de Geotab.

Enfin, Geotab poursuit le développement de sa place de marché avec l'arrivée prochaine de solutions matérielles tierces afin de simplifier le processus d'achat.