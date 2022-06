Geotab et Renault associés sur le sujet de la télématique des flottes

Comptant parmi les leaders des solutions IoT et du transport connecté, Geotab s’était déjà allié, il y a deux ans, avec Mercedes-Benz sur le créneau de la télématique embarquée. Parce que « la mobilité du futur sera guidée par les données» et que « l'électrification des flottes renforcera cette tendance et la télématique préinstallée deviendra la norme » comme l’affirme Christoph Ludewig, vice-président OEM Europe de Geotab, le télématicien annonce aujourd'hui son rapprochement avec Renault afin d’initier une connexion entre les serveurs des équipementiers automobiles du constructeur et la plateforme de gestion de datas professionnelles, MyGeotab.

Cette association, pratique car ne nécessitant aucune installation matérielle et assurant une activation de la solution à distance, compte apporter aux gestionnaires de flottes une agilité opérationnelle et l’accès en un point unique aux datas des véhicules en parc, quelle que soit la taille et la composition de celui-ci (VP, VUL et fourgons). Cette remontée d’informations leur garantira ensuite une analyse claire de la productivité et de la sécurité de leurs collaborateurs/conducteurs. Une meilleure compréhension de la performance d’une flotte très utile pour optimiser les itinéraires, augmenter le rendement énergétique des engins et contribuer à une mobilité plus durable.

Une solution de connectivité clé en main

Disponible dès à présent dans 21 pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Irlande, cette solution télématique du tandem Geotab/Renault concerne tous les modèles Renault construits dès 2010. Tous les acteurs peuvent bénéficier de ce service, qu’il s’agisse d’entreprises de transport et de logistique, de construction, de livraison ou de structure de leasing et de location. Enfin, les clients utilisateurs peuvent aussi enregistrer de manière sélective des points de données spécifiques à la marque, y compris des données propres aux véhicules électriques.