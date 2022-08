Geotab franchit la barre des 3 millions de véhicules connectés

Vingt-deux après sa création, Geotab, spécialiste du transport connecté, annonce avoir dépassé la barre des 3 millions d’abonnés à ses services dans le monde, dans 163 pays. Ce succès illustre le besoin croissant des flottes pour le traitement et l’analyse de données, notamment en matière d’efficacité énergétique et opérationnelle. La société traite quotidiennement environ 55 milliards de données.

« Nous avions annoncé en janvier 2020 que Geotab avait atteint son ambition de devenir la première entreprise de télématique à dépasser les 2 millions de véhicules connectés sur une plateforme unique et ouverte », rappelle Neil Cawse, P-DG de Geotab. « Deux ans plus tard, et ce malgré la pandémie, nous avons franchi un autre palier en enregistrant un million de nouveaux abonnements nets supplémentaires », poursuit le responsable.

Alors que le marché mondial de la télématique commerciale continue de croître (de 34,79 milliards de dollars en 2020 à 158,31 milliards de dollars d’ici à 2028), Geotab s’estime bien positionné pour aider ses clients à répondre aux enjeux de l'industrie du transport, en leur fournissant des données pour une planification intelligente de leurs activités.

Grâce à des centaines d’options de solutions tierces, la plateforme et la marketplace de Geotab permettent aux entreprises d’automatiser leurs opérations en intégrant les données des véhicules à leurs autres actifs de données. En traitant des milliards de data par jour, Geotab tire parti de l’analyse des données et du machine learning pour aider ses clients à améliorer leur productivité, optimiser leurs flottes grâce à la réduction de la consommation de carburant, renforcer la sécurité des conducteurs en conformité avec les réglementations.