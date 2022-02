Geotab noue un partenariat avec Data for Road Safety

Avec plus de 2,5 millions de véhicules dotés de sa solution, Geotab comptabilise plus de 40 milliards de données collectées par jour et analysées en temps réel, qu'il fournit au SRTI. Cet écosystème, mis en place par Data for Road Safety, afin d'avertir les conducteurs des conditions de conduite dangereuse afin de permettre un avenir "zéro décès". Christoph Ludewig, Vice-président, Europe OEM pour Geotab, indique : « Notre expérience dans l'analyse de données sur les performances des véhicules, les comportements et les conditions de conduite peuvent apporter une réelle valeur ajoutée aux travaux entrepris par SRTI. En rejoignant cet écosystème, nous pouvons partager nos connaissances et nos idées avec nos partenaires de l'industrie automobile et de la communauté routière afin de rendre nos routes aussi sûres que possible pour tous les usagers. »

Destinées aux constructeurs automobiles, fournisseurs de services et les autorités routières, les informations sont partagées sur une plateforme ouverte et transparente.