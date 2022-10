Geotab, Verizon Connect et Solera en tête des solutions télématiques

« Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation de la télématique montée en usine, car les équipementiers intègrent des dispositifs télématiques dans de nouveaux modèles de véhicules », fait remarquer McQueen, analyste de recherche, gestion de la chaîne d'approvisionnement et logistique chez ABI Research. Il faut dire que l'utilisation de ses solutions télématiques, configurables et évolutives afin de réduire les coûts de possession (TCO), pourrait à terme devenir incontournable à l'exploitation de flottes automobiles, qu’elles que soient leurs tailles ou les types de véhicules qui les composent. 68% des flottes utilisaient d’ailleurs la technologie de localisation GPS en 2021.

Visant à lister les meilleurs acteurs télématiciens à l’envergure internationale, l’entreprise fournissant des recherches et des conseils stratégiques sur la 5G, la sécurité numérique, l'IA ou encore la robotique a fait paraître un rapport de classement concurrentiel. Utilisant le cadre de critères d'innovation et d'implantation éprouvé d'ABI Research, celui-ci offre une analyse complète des stratégies mise en œuvre et des parts de marché afin d’établir la position d’un spécialiste de la télématique par rapport à ses concurrents.

La télématique, un domaine compétitif

Parmi les onze fournisseurs de cette solution répertoriés – à savoir Geotab, Gurtam, MiX Telematics, Motive, Samsara, Solera Fleet Solutions, Teletrac Navman, Trimble, Webfleet Solutions (anciennement TomTom Telematics ), Verizon Connect et Zonar – c’est l’acteur au plus de 3 millions d’abonnements et 50 000 flottes équipées dans le monde, Geotab qui occupe la première place pour la troisième année consécutive. Depuis 2020, Geotab a en effet augmenté sa part de marché d'environ 40% grâce, notamment, au lancement de GO9+, un modèle amélioré de l'appareil télématique GO9 avec des capacités de connectivité améliorées. « Geotab a également renforcé ses options de marché grâce à des partenariats nouveaux et élargis », précise ABI Research.

Fort de plus de 20 ans d’expérience et chef de file incontesté, Geotab voit cependant son monopole menacé par des rivaux solides comme Verizon Connect, qui occupe la deuxième place du classement général, ou bien Solera Fleet Solutions (anciennement Omnitracs) qui arrive à la troisième position. Verizon a d’ailleurs été classé premier pour l'innovation avec l’avènement de la Verizon Connect AI Dashcam, caméra à double vision orientée à la fois vers la route et le conducteur. Dans cette catégorie, l’entreprise créée en 2004 se trouve encore une fois suivie de près par Solera, qui a récemment présenté une solution de flotte globale.