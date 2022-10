Geovelo lance son site de calcul de l'indemnité kilométrique vélo

Créé en 2010, Geovelo est une application gratuite ambitionnant de guider les cyclistes sur les itinéraires les mieux adaptés à la pratique du vélo, à savoir les pistes cyclables, les voies à faible circulation et celles en bon état. Détenteur du Prix de l'innovation de la Sécurité routière et le European Start-up Prize for mobility 2019, cet outil compte 650 000 utilisateurs inscrits, 40 collectivités partenaires et plus d’un million de téléchargements à son actif.

Fort de cette communauté, et parce qu’elle entend œuvrer pour les salariés qui se rendent au travail en vélo, l’application Geovelo a tout récemment développé une solution capable de détecter automatiquement les trajets domicile-travail réalisés depuis son interface, ceci afin de faciliter la prise en charge de l’indemnité kilométrique vélo. Décidé en 2015 par l'État, ce dispositif facultatif permet de dédommager les collaborateurs cyclistes à hauteur de 0,25 euro/kilomètre parcouru.

Inciter à passer au vélo de fonction

Via son site indemnitevelo.fr, Geovelo offre ainsi aux « vélotafeurs » la possibilité d’estimer son indemnité potentielle avant sa mise en place. Il leur suffira de déclarer les jours où ils se sont rendus sur leur lieu de travail à vélo, le nombre de trajets total réalisé et le nombre de kilomètres pédalés en quelques clics, sur téléphone. Ils pourront alors, via l'application, partager ces données à leur employeur et déduire des impôts le montant des déplacements professionnels à vélo.

Pour encadrer le déploiement de l'indemnité kilométrique vélo au sein de l'entreprise, Geovelo a choisi de plafonner les indemnités à 200 euros/an. Grâce à la digitalisation des calculs, l'employeur ne sera également pas contraint de se charger de la récolte des données transmises et se verra accompagné dans la gestion de cette fonctionnalité. Qui participe à l'adoption d'une mobilité plus propre puisque, suite aux essais effectués par la start-up, le nombre de trajets effectués à vélo augmente de 20 % dès la première année et de 125 % à partir de la deuxième.