Géraud Porteu prend la direction générale de GAC Technology

L'éditeur lyonnais de logiciels de gestion de flottes automobiles annonce la nomination de son nouveau directeur général en la personne de Géraud Porteur, déjà présent dans l'entreprise depuis un peu plus d'un an. Matthieu Echalier conserve, lui, son fauteuil de P-DG.

En pleine croissance, GAC Technology renforce son organigramme. Entré au sein de la structure lyonnaise en octobre 2020 en tant que consultant en charge de la direction marketing et du développement d'une nouvelle offre logiciel, Géraud Porteu occupe, depuis le 3 janvier dernier, le poste de directeur général de l'entreprise. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, ce diplômé de l'Edhec Business School « s'attellera à la définition et à la mise en place d'un plan stratégique pour garder l'avance de l'entreprise sur le marché des logiciels de gestion de flotte automobile », précise un communiqué.

Co-fondateur et actuel P-DG de GAC Technology, Matthieu Echalier conserve ses fonctions. Néanmoins, avec l'arrivée de Géraud Porteu, il se concentrera davantage sur l'internationalisation de l'entreprise. « Il était important à mes yeux depuis plusieurs années de trouver une personne sur qui je puisse m’appuyer pour toute la gestion opérationnelle de l’activité Car Fleet France. Le plus important est la confiance basée sur les valeurs de la personne qui prendra mon relais. La rencontre s’est imposée d’elle-même au cours des quinze derniers mois de collaboration entre Géraud et les équipes. Avec cette nouvelle organisation, je vais pouvoir me consacrer au développement à l’international et aux produits innovants qui constituent des relais de croissance et des attentes fortes des marchés », développe-t-il.