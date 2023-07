Gestion de flotte et CO2 : Alphabet et Plan A développent un nouvel outil

Le loueur s’est allié au fournisseur européen de logiciels de mesure des émissions de carbone pour créer une interface permettant aux entreprises de surveiller et d’agir sur la réduction de l’empreinte carbone de leur parc automobile.

D’après la récente étude European Fleet Emissions Monitor d'Alphabet, plus de 6 gestionnaires de flotte sur 10 (64%) reconnaissent que diminuer les émissions de CO₂ de leurs véhicules s’inscrit comme un enjeu crucial pour élaborer leur car-policy. Conscient de ce constat, le spécialiste de la location de solutions de mobilité à destination des entreprises s’est rapproché de Plan A, expert en logiciels de pilotage des indicateurs ESG (Environmental, Social, & Governance) comptant parmi ses clients Chloé, Deutsche Bank, Visa, KFC ou encore Trivago.

Oeuvrer pour limiter l’impact du transport sur le climat

Avec ce partenariat entre Plan A et Alphabet, le loueur souhaite ainsi apporter à ses clients un nouvel outil de suivi des émissions de CO₂, l’Alphabet Carbon Manager. Celui-ci sera disponible pour les sociétés allemandes clientes d’Alphabet dès le troisième trimestre 2023 avant d’être déployé dans les autres pays européens. Les calculs et les solutions de décarbonation présentées par l’Alphabet Carbon Manager, eux, seront alignés sur des méthodologies et des standards scientifiques internationalement reconnus tels que le « Green House Gas Protocol ».

En complément de cette fonctionnalité Saas basée sur des données scientifiques, les clients d’Alphabet auront également la possibilité d'élaborer des rapports comparatifs avec d'autres flottes ou encore d’identifier les actions à mettre en place pour améliorer le bilan carbone de son parc automobile. Par conséquent, « nous fournirons aux gestionnaires de flotte à travers l'Europe les moyens d’obtenir une visibilité totale sur leurs émissions afin de préparer la transition énergétique de leur parc et de leur entreprise tout en se conformant aux exigences réglementaires actuelles et à venir » se félicite Lubomila Jordanova, PDG de Plan A.