Gestion de flotte : Geoclic Solutions se lance aussi dans l'autopartage

Après avoir fait évoluer sa solution de gestion de flotte et lancé son outil de gestion carbone et carburant, Greenclick, Geoclic Solutions se lance dans l'autopartage avec une nouvelle suite logicielle baptisée Weclick. La plateforme intègre la gestion de flotte et la géolocalisation des véhicules partagés via l'installation d'un boîtier et un abonnement accessible dès 12,99€ par mois.

De la simplicité d'utilisation

Le gestionnaire retrouve ainsi sur son interface la fiche de chaque véhicule avec les informations concernant la marque, l'année de circulation, le kilométrage, la motorisation, etc. Pour chaque voiture, le nom du conducteur et la durée de location sont indiqués. Les données à disposition permettent aux responsables de parc de connaître en temps réel et en toute autonomie, les usages de sa flotte, d'analyser les flux, d'optimiser la taille ou encore de connaître le nombre de kilomètres parcourus, les économies réalisées ou possibles ainsi que la rentabilité de chaque véhicule. Côté usager, grâce à la mise à disposition d’une carte RFID, il est possible d’accéder au véhicule avec ou sans réservation. L'application dédiée permet de déverrouiller le véhicule et le moteur à distance.

Des bénéfices multiples

Rappelons que la mise à disposition d'une flotte en autopartage dans le milieu professionnel permet d'apporter une solution de mobilité supplémentaire aux salariés une flotte tout en optimisant le taux d'usage des véhicules et une optimisation des coûts. C'est aussi une véritable démarche RSE, cette pratique étant considérée comme une transition vers une mobilité décarbonée de la flotte.