Gestion de flotte : LMRA Technology, nouveau venu dans la partie !

Responsable du parc automobile et du Magasin de la ville de Quimper, Michel Goarin ajoute une nouvelle ligne à son curriculum vitae : celle de président de LMRA Technology. Assurant la conception, le développement et la commercialisation de produits logiciels, cette entreprise ambitionne de proposer aux collectivités, aux administrations et aux entreprises du secteur privé un contrôle personnalisé de leur patrimoine matériel et des produits stockés.

Une solution pour les pro faite par un pro

« Le projet est né en 2015, lorsque je suis arrivé au poste de gestionnaire du parc véhicules et matériels de la ville et de l’agglomération de Quimper. Nous avions besoin d’un outil simple nous permettant, au départ, de suivre les contrôles obligatoires et les VGP (vérifications générales périodiques) sur les véhicules. Par la suite, au fur et à mesure des besoins, j’ai développé le logiciel sur mes temps libres pour répondre aux besoins des mécaniciens et des responsables de matériels » nous explique Michel Goarin, aimant innover et à l'initiative de nombreux projets.

Fort de son expérience de gestionnaire du parc de véhicules de l’agglomération de Quimper – fonction qu’il occupe depuis plus de huit ans et qu’il continue de mener à temps partiel –, il a donc développé, au sein de LMRA Technology, l’outil GestParc que voici. Cette solution web (SaaS) accessible depuis n'importe quel navigateur Internet et sur tout type de terminal (tablette, smartphone, ordinateur) – évitant ainsi des coûts d’installation sur chaque poste client – entend couvrir l’ensemble des processus liés à la gestion de flotte. Parmi lesquels la maintenance en atelier intégré, le stock de pièces détachées, le pilotage d’actions opérationnelles, l’analyse des indicateurs véhicules ou le reporting.

Quatre possibilités de forfaits pour répondre à la diversité des parcs

Synchronisable avec des outils existants (ERP, site internet, etc.), GestParc s’adresse aux usages des collectivités, mais aussi des administrations, des associations et des entreprises du secteur privé. Conçue pour évoluer avec l’entreprise utilisatrice, cette solution se veut pérenne et adaptable puisque « encore aujourd’hui, j’améliore certains process pour aller plus vite mais aussi pour rendre le logiciel de plus en plus intuitif et facile d’utilisation », confirme Michel Goarin.

Du sur-mesure à un prix compétitif puisque GestParc se décline en quatre forfaits selon le nombre et la typologie des matériels concernés. Le premier, à partir de 5 100 € propose l’intégration et l’étude complète. Le second, « Maintenance produit », débute à partir de 1 200 €. L’abonnement mensuel par typologie de matériel, lui, entame sa grille tarifaire à partir de 0.23€/mois/ matériel. Quant à la version « Continuité de performance du logiciel et formations », un forfait journalier, elle démarre à 1 000 €. Sans oublier que LMRA Technology s’engage à fournir des solutions digitales mais sécurisées ainsi qu’un accompagnement à chaque étape de déploiement du logiciel, de la gestion de projet à la migration de données, en passant par le paramétrage, la formation et le support technique-assistance.