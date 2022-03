Gestion de flotte : Nautilus YourWay lance son application mobile

L'éditeur de logiciels de gestion de frais professionnels Nautilus, déjà présent dans l'univers de la gestion de flottes automobiles avec sa solution YourWay vient de lancer une application mobile visant à fluidifier la relation et la communication entre gestionnaire de parc et conducteurs.

Pour compléter sa gamme de produits mobiles, l'éditeur Notilus - filiale du Groupe Dimo Software - a décidé s'attaquer à Notilus YourWay, sa solution de gestion de flottes automobiles. C'est ainsi que vient de naître l'application mobile éponyme dont l'objectif est de favoriser une meilleure relation entre responsable de parc et conducteur.

« Véritable compagnon pour le conducteur, elle offre une centralisation de toutes les données concernant son véhicule d'entreprise : document d'assurance et contacts mis à jour, que faire en cas de panne ou d'accident, quel prestataire contacter pour l'entretien, etc...», insiste Pascale Ducruet, directrice produit chez Notilus. « Le gestionnaire fluidifie encore plus sa communication et récupère par la même occasion des informations clé pour optimiser sa gestion », abonde Gilles Bobichon, directeur de Notilus.

En détails, la solution Notilus YourWay ainsi que l'application mobile permettent : une centralisation des informations administratives du véhicule (carte grise dématérialisée, contrat en cours, évolution kilométrique, infractions, sinistres), la saisie des relevés de compteur et la visualisation des entretiens à effectuer (contrôle technique, révision, pneumatiques, etc.), l'accès aux procédures internes concernant la flotte de l'entreprise cliente, un état des lieux des véhicules (prise de photos en cas de sinistre, ...) ou encore la visualisation via GoogleMaps des prestataires référencés par l'entreprise (pneumaticiens, réseaux d'entretien, de carburant ...).