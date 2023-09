Gestion des stocks : Mercedes-Benz choisit la solution ID Car de la Fabrik à ID.

Start-up informatique du groupe Kroely, la Fabrik à ID annonce un partenariat avec Mercedes-Benz au niveau de la gestion des stocks de véhicules d'occasion.

Un seul outil pour centraliser tous les stocks

En effet, le constructeur allemand a choisi la solution informatique ID Car, élaboré par La Fabrik à ID, qui représente une solution novatrice qui révolutionne la gestion des stocks de véhicules d'occasion et de démonstration au sein des concessions automobiles. ID Car simplifie la gestion des stocks pour les concessions en centralisant toutes ces fonctionnalités en un seul outil. Ce partenariat ouvre la voie à une collaboration fructueuse entre La Fabrik à ID et Mercedes-Benz et son réseau.

"Notre logiciel de gestion offre une interface conviviale et propose une multitude de fonctionnalités pour simplifier la gestion quotidienne des services Véhicules d’occasion Mercedes-Benz Certified", explique Vivien Limacher directeur de la Fabrik à ID. " Grâce à cet agrément, les distributeurs de la marque Mercedes-Benz auront dorénavant l'opportunité d'opter pour ID Car afin d'améliorer la gestion de leur parc de véhicules d'occasion."