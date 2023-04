Getac alerte sur le frein que serait l’obsolescence programmée des batteries pour l’avenir des VE

Aujourd’hui même si les choses tentent à évoluer pour des raisons environnementales évidentes, force est de constater qu’une grande majorité des objets technologiques qui nous entourent et qui nous sont devenus indispensables sont encore conçus et fabriqués pour avoir une durée de vie limitée volontairement. Le raison peut s’expliquer par le rythme soutenu de l’innovation et des consommateurs en quête des technologies les plus récentes mais aussi par la manne que cela représente aux yeux des industriels et des filières qui les accompagnent.

Heureusement, sur le marché des véhicules électriques, l’obsolescence programmée n’est pas utilisée dans la même mesure. Dans l’état actuel de leur technologie, les batteries de traction peuvent fonctionner plusieurs centaines de milliers de kilomètres permettant à un véhicule électrique d’avoir une durée de vie bien plus longue que celle constatée sur un véhicule thermique. Un constat qui laisse à penser que si la mobilité électrique s’impose demain grâce, entre autres, à la grande fiabilité des véhicules utilisant cette énergie, l’obsolescence programmée des batteries permettrait d’en limiter l’usage et indirectement de vendre davantage de nouveaux véhicules de ce type.

Une approche économique perverse qui pourrait satisfaire les constructeurs automobiles et leurs nombreux sous-traitant mais qui « tuerait » à terme le marché du V.E. condamné à devenir financièrement inaccessible pour la population. Car gardons à l’esprit que si la durée des batteries dont le coût est important, est volontairement limitée, les véhicules qui les utilisent perdent à terme tout ou grande partie de leur valeur rendant leurs potentielles autres vies sur le marché de l’occasion impossible.

Même si l’on peut espérer dans l’avenir que les véhicules électriques - devenus standard et la norme - puissent être plus accessibles, ils sont aujourd’hui encore trop chers pour un grand nombre d’automobilistes. Le marché de l’occasion est alors vital et s’impose comme la meilleure alternative possible pour l’accès à la mobilité électrique dont l’avenir semble aujourd’hui tout tracé pour la société. Un marché de seconde main qui exige que les véhicules disposent de batteries fiables et pérennes ou alors qui puissent être réparées et maintenues en état aussi facilement qu'on peut l’attendre d’un moteur thermique.