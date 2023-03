Getac dévoile son nouveau portable B360

Le B360 offre des capacités de pointe dans tous les domaines, à commencer par un processeur Intel® Core™ i5/i7 de 12ème génération avec graphique Intel® Iris® Xe intégrée et jusqu’à 64 Go de RAM DDR4 pour une excellente réactivité même avec des charges de travail élevées. Cet ordinateur portable est facile à transporter, agréable à utiliser et entièrement durci, avec des capacités sans fil de pointe et un écran 1 400 nits lisible même sous un grand soleil. Avec ses deux disques SSD PCIe NVMe (jusqu’à 4 To) amovibles , le B360 offre une sécurité des données renforcée pour des secteurs tels que la sécurité publique, les services publics et la production industrielle.

Conçu pour des conditions extrêmes, le B360 résiste à la pluie, à la poussière, aux chocs et aux vibrations, et dispose d’une certification pour le brouillard salin en option. Certifié MIL-STD-810H, MIL-STD-461G et IP66 par un organisme indépendant, il supporte des températures allant de -29 °C à +63 °C (-20 °F à 145 °F), ainsi que des chutes de 1,8 m, même lorsqu’il est allumé. Le B360 offre également une sécurité intrinsèque conforme aux normes ANSI/UL 12.12.01 (conformément aux demandes) pour les environnements dangereux de classe 1, division 2.

Le B360 est conçu pour fonctionner dans les différentes conditions de travail en extérieur auxquelles vous pouvez être confronté. Son écran tactile capacitif 13,3” avec la technologie Getac LumiBond® répond parfaitement aux saisies réalisées avec le doigt, le stylet ou des gants sous la pluie ou la neige ou dans le brouillard. Il offre une luminance maximale de 1 400 nits pour un affichage et une lecture confortables même à la lumière directe du soleil.

Avec un poids de départ de 2,32 kg (5,11 livres), le B360 offre une mobilité et une robustesse exceptionnelles pour le transporter , le stocker ou le monter en toute sécurité dans un véhicule. Les solutions pour véhicule incluent des angles arrondis pour plus de sécurité et des connexions faciles grâce à la réplication des ports d’E/S sur la station d'accueil.

Les ports d’E/S incluent un port série, un Display Port, un port Thunderbolt™ 4 pour des transferts de données ultra rapides, un port PowerShare USB 3.2 pour des transferts alimentés même lorsque le B360 est éteint, et un port HDMI 2.0 pour faciliter la lecture multimédia sur des moniteurs, projecteurs, etc. Le logement d’extension intégré accueille un lecteur de cartes à puce, un lecteur de cartes SD en option ou même un lecteur de codes-barres 1D/2D en option, tandis que les deux batteries remplaçables à chaud permettent un remplacement sans arrêter l’ordinateur.

Le B360 est conçu pour des communications à très grande vitesse et pour fluidifier la coordination des opérations sur le terrain. La 4G-LTE et la 5G Sub-6 en option avec GPS intégré sont couplées à la toute nouvelle technologie Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax) pour une redondance à ultra haut débit. Le Bluetooth 5.3 assure les tâches nécessitant peu de puissance et le GPS dédié est disponible pour une grande précision de navigation et de suivi de la localisation.