Getaround dévoile le top 10 des villes où l’autopartage est un succès

Plateforme incontournable du marché de l'autopartage en Europe, Getaround a analysé les dynamiques d’usage de cette pratique au sein des différentes villes de France. Et le Sud s’affiche en tête du classement !

Depuis plusieurs années, l’autopartage connaît un véritable essor au point de s’implanter dans de plus en plus de zones géographiques. Pour preuve : 460 000 utilisateurs ont cédé à cette tendance rien qu’en France, d'après les chiffres du Baromètre 2023 de l'Association des Acteurs de l'Autopartage – soit une augmentation de 43% en un an.

L’autopartage dopé par le tourisme

En pole position des agglomérations ayant recensé le plus grand nombre locations de véhicules en autopartage en 2022 (par le biais de la plateforme Getaround et par rapport au nombre d’habitants, en excluant Paris pour ne pas fausser les résultats de cette hiérarchie), on retrouve Avignon. La Cité des Papes a en effet opté pour un modèle d’autopartage poussant à la multimodalité en étant couplé avec le train.

Crédit : Getaround

Une solution particulièrement appréciée des touristes, nombreux dans la région PACA. Ainsi, 90% des locations ont été effectuées par des utilisateurs n’habitant pas la région. De même, plus de 90% des réservations à Avignon se sont faites aux abords des gares, démontrant que le partenariat initié entre Getaround et la SNCF – qui permet à la plateforme de bénéficier de 230 places dédiées réparties dans 32 gares – a bel et bien lieu d’être.

De l’importance des politiques publiques

Arrivant derrière Bordeaux en troisième position, Lille constitue quant à elle un exemple parlant du poids des mesures locales incitant au partage des mobilités. Depuis que la Métropole Européenne de Lille a rendu plus simples d’accès et plus visibles les places de stationnement allouées à l’autopartage l’an dernier, une croissance de 58% des trajets effectués sur la plateforme Getaround a été observée entre le premier et le dernier trimestre 2022.

>> A LIRE AUSSI : L’autopartage séduit 1 jeune sur 2

Au quatrième rang, Lyon présente de son côté une expérience inverse de celle se tenant à Avignon avec un usage essentiellement « natif » puisqu’environ 60% des réservations sur Getaround émanent de résidents lyonnais. Un phénomène qui s’accompagne d'une forte démotorisation du parc automobile de la capitale des Gaules, qui s’inscrit comme la deuxième ville de France avec le moins de voitures par habitant d’après un classement de l’Adetec. Une bonne chose quand on sait que chaque voiture ouverte à la mutualisation permet de remplacer entre 5 à 8 voitures individuelles, selon l’Ademe.

Enfin, Montpellier, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse et Nantes complète ce top, la région Sud comptant ainsi 7 villes sur 10 classées. Toutefois, pour que l'autopartage ait un impact significatif en termes de réduction des émissions de CO2, le chercheur spécialisé dans la transition énergétique des transports Aurélien Bigo préconise « une massification de cette pratique en complément d’autres offres de mobilités durables [...] qui pourraient être soutenues par les autorités régulatrices des transports, et bénéficier ainsi de tarifs privilégiés afin d'en faciliter l'accès. »