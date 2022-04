Getaround et Yespark simplifient le parking des voitures en autopartage

Pour encourager la pratique de l’autopartage, qui séduit de plus en plus de collectivités, rien de tel que l’incitation financière et la facilitation du parcours client. Dans ce but, la plateforme de mobilité mutualisée présente dans plus de 950 villes de huit pays, Getaround, et l’opérateur de places de stationnement disposant d’un parc locatif de plus de 40 000 places dont 20 000 en Île-de-France, Yespark, se sont associés pour assurer aux adeptes de l’autopartage la possibilité de se garer sans galérer dans 1 500 parkings en France – soit 32 000 places sur tout le territoire.

Accompagner les évolutions de la mobilité

Outre l’assurance de trouver sans souci un emplacement où stationner, les automobilistes en autopartage et louant leur voiture sur Getaround pourront aussi bénéficier de tarifs préférentiels sur leur abonnement mensuel allant de 10 à 30 % de réduction. L’option de télécommande numérique de Yespark et la technologie Getaround Connect garantissent également aux locataires de places de parking un accès 100 % digital, 24h/24 et 7j/7 pour réserver une place à toute heure du jour ou de la nuit. Une grande liberté permise grâce, également, à l’envoi d’un lien temporaire sécurisé visant à gérer l’ouverture du parking directement depuis un smartphone.

>> À LIRE AUSSI : Yespark enrichit son offre de 4 000 places supplémentaires

Répondant enfin à la réduction des places de stationnement en surface dans les zones urbaines et participant à trouver une alternative à la voiture individuelle, « ce partenariat s’inscrit donc dans le futur de la ville et de la mobilité », se félicite Thibaut Chary, CEO et co-fondateur de Yespark. Simon Baldeyrou, président de Getaround Europe, se dit quant à lui « convaincu que de telles initiatives sont nécessaires et pleines de sens afin de faciliter une transition douce vers l’autopartage comme utilisation référente des voitures dans nos villes. »