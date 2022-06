Getaround soutient l’autopartage des particuliers

Si vous habitez à Bastia, Aix-en-Provence, Nice, Annecy ou Saint-Malo, vous pourrez vous constituer un beau budget en prévision des vacances grâce à Getaround. Présente dans plus de 950 villes de 8 pays et permettant à ses utilisateurs de louer une voiture autour d’eux, pour quelques jours ou quelques heures et à déverrouiller avec leur téléphone, la plateforme vient en effet d’annoncer une initiative visant à encourager l’adoption de l’autopartage dans les villes les plus touristiques de France. Et, accessoirement, répondre à la très forte demande que Getaround observe depuis déjà plusieurs semaines pour la période estivale.

Porté par une explosion des prix chez les loueurs traditionnels ainsi qu’une envie prégnante de voyager de la part des Français, l’autopartage revient en effet en force. Au point que « les volumes de location atteindront des niveaux record sur la plateforme cet été », prédit la plateforme. De hauts niveaux de réservation pour les mois de juin à août qui devraient donc engendrer des revenus excédant les paliers fixés par Getaround pour les propriétaires de véhicules qui le mettrait en autopartage. Si tant est qu’ils se situent dans les zones éligibles et qu’ils aient rejoint le programme.

Villes éligibles Locations avec Getaround Connect Locations avec échange de clés Aéroport de Bastia, Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari, Porto-Vecchio, Propriano 1 400€/voiture 1 100€/voiture Aix-En-Provence, Aix-en-Provence TGV Antibes, Avignon, Bayonne, Biarritz, Brest, Cannes, Fréjus, Hyeres, La Rochelle, Montpellier, Nice, Perpignan, Quimper, St Raphael, Toulon, Valence, Valence TGV 1 200€/voiture 900€/voiture Nîmes, Agde, Anglet, Annecy, Annemasse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Hendaye, La Grande Motte, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Malo, Salon-de-Provence, Vannes 1 000€/voiture 700€/voiture

Les propriétaires doivent par conséquent s’inscrire au programme et lister leur voiture au plus tard le 26 juin 2022. Et si leurs revenus – fixés entre 700€ et 1 400€ – ne s’avèrent finalement pas équivalents à ceux avancés par Getaround, la plateforme s’engage à leur verser le montant de la garantie attribuée à leur ville. Les voitures éligibles ont, quant à elles, l’obligation de suivre les normes de Getaround et respecter les critères suivants :

Être disponible à la location au moins 48 jours entre le 1er juillet et le 31 août 2022

au moins 48 jours entre le 1er juillet et le 31 août 2022 Être inscrite sur le site après le 1er juin 2022 OU ne pas avoir réalisée de location en mai 2022

en mai 2022 Aucune annulation de location sur la période du programme

sur la période du programme Suivre les recommandations de prix intelligents préconisées par Getaround